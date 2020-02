Theresa Underberg überrascht ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie hat eine Tochter zur Welt gebracht! In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin ihre Follower auf Social Media immer wieder mit schnuckeligen Schnappschüssen verzaubert, auf denen sie ihren beachtlichen Babybauch in Szene setzte. Ob beim Streichen der Möbel fürs Kinderzimmer oder beim womöglich letzten Spaziergang vor der Geburt – die Verbotene Liebe-Bekanntheit hielt ihre Community stets auf dem Laufenden. Jetzt hat das Warten ein Ende und sie kann ihre kleine Maus endlich in den Armen halten.

Auf Facebook verkündete die Blondine ihr frisch gebackenenes Mama-Glück mit einem niedlichen Foto, auf dem ihr Mädchen mit ihrem winzigen Händchen ihren Zeigefinger umfasst. "Ich hoffe der 'Wilsberg'-Krimi hat euch gefallen. Wir konnten ihn leider nicht zu Ende gucken, da sich eine kleine Dame bemerkbar gemacht und gestern, den 9. Februar 2020 gesund und unbeschreiblich niedlich das Licht der Welt erblickt hat", schrieb die Darstellerin dazu.

Den Namen ihrer Prinzessin hat Theresa nicht verraten. Und auch, ob sie ihr Baby zukünftig zeigen wird, bleibt offen. Bei ihren Bewunderern bedankte sich Theresa aber weiterhin für deren Support. "Die Dankbarkeit, eine gesunde und so bezaubernde Tochter im Arm zu haben, ist unbeschreiblich. Danke auch euch für eure sehr lieben Wünsche und das Mitfiebern", fuhr sie fort.

Facebook / Theresa Underberg Theresa Underberg im Januar 2020

Anzeige

Facebook / Theresa Underberg Theresa Underberg im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Theresa Underberg in Hamburg 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de