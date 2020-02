An diesem besonderen Datum geht Kim Gloss (27) jedes Jahr das Herz auf! Die Musikerin wurde während ihrer rund einjährigen Beziehung mit Rocco Stark (33), in den sie sich 2012 im Dschungelcamp verliebt hatte, schwanger und bekam eine Tochter. Mittlerweile ist die kleine Amelia schon sieben Jahre alt und ein richtiges Schulkind! Mama Kim schwelgt jedoch gerade überglücklich in Erinnerungen an den Tag ihrer Geburt!

Auch wenn die ehemalige DSDS-Bekanntheit ihr Mädchen weitestgehend aus der Öffentlichkeit hält und beispielsweise kein Foto der Kleinen im Netz postet, teilt Kim auf Instagram aktuell ihre Freude über den siebten Geburtstag der Süßen mit ihren Fans: "11.02.2013. Der beste Tag meines Lebens", schreibt sie zu einem Bild von sich, auf dem die Beauty verträumt in die Ferne schaut. Die Geburt damals verlief jedoch nicht komplett reibungslos. Wegen leichter Komplikationen wurde Amelia per Kaiserschnitt auf die Welt geholt – Mama und Tochter ging es danach dann aber schnell wieder gut.

Die Fans der Sängerin konnten sich vor sieben Jahren auch noch über ein wenig mehr private Einblicke der damals frischgebackenen Mama freuen. Denn Kim und Ex-Partner Rocco ließen 2013 das TV-Publikum in ihrer Schwangerschafts-Doku "Hilfe, wir kriegen ein Baby!" an ihrem größten Glück teilhaben. Kurz darauf entschied sich die heute 27-Jährige dann aber, Amelia nicht mehr der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Sean Gallup/Getty Images for Paramount Pictures Rocco Stark und Kim Gloss bei der Premiere von "World War Z" in Berlin 2013

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

