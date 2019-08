Großer Tag für Amelia Stark (6)! Nachdem es vor sieben Jahren zwischen Kim Gloss (26) und Rocco Stark (33) im Dschungelcamp zu knistern begonnen hatte, wurden die beiden ein Jahr später Eltern einer Tochter. Obwohl die Liebe der TV-Stars längst Geschichte ist, scheinen sie ihrem Kind zuliebe einen harmonischen Umgang miteinander zu pflegen. Das haben sie an einem ganz besonderen Tag bewiesen: Die Sechsjährige ist am Samstag eingeschult worden und feierte dieses Ereignis mit Mama und Papa!

"Jetzt ist es so weit: Mein Engel ist in der Schule", freut sich Rocco unter einem Instagram-Foto, das einen transparenten Luftballon mit der Aufschrift "Schulkind Amelia" zeigt. Dass den Reality-TV-Gesichtern für ihren Spross offenbar kein Aufwand zu groß ist, demonstriert auch Kim in ihren Beiträgen. Die Ex-DSDS-Kandidatin gewährt in einigen Videos nicht nur Einblicke in die bunt geschmückte Location, sondern präsentiert auch die Torte, die extra für Amelias ersten Schultag angefertigt wurde.

Fazit des Tages? "Leute, ich bin fix und fertig. Die Einschulung ist jetzt fertig und wir sind noch essen mit der Familie", verrät die 26-Jährige erschöpft. Trotzdem sei es ein wunderschöner Tag gewesen. Glaubt ihr, dass Amelia den ersten Schultag gut meistern wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

