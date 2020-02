Geburts-Upate von Maren Wolf (27): Die YouTuberin hält ihre Fans über ihre erste Schwangerschaft in ihren Videos auf dem Laufenden. Vom positiven Testergebnis über das erste Ultraschallbild bis zu wöchentlichen Bauchbildern – die 27-Jährige möchte ihr Glück einfach mit der ganzen Welt teilen. Tobias Wolfs Frau ließ ihre virtuellen Freunde auch wissen, dass ihr "kleines Krümelchen" am 16. August zur Welt kommen soll. Doch dieser Termin hat sich jetzt noch einmal verschoben!

Das hat Maren nun in ihrem neuen YouTube-Clip nach einem erneuten Besuch beim Frauenarzt verraten: "Es gibt Neuigkeiten. Unser Entbindungstermin hat sich nach vorne geschoben. Eigentlich hieß es 16.08., es ist jetzt aber der 14.08. geworden." Obwohl die Beauty in vielen Foren gelesen hat, dass das erste Baby eher später zur Welt kommen soll als ursprünglich errechnet, glaubt Maren dennoch daran, dass ihr Kind wohl schon etwas früher seine Eltern kennenlernen möchte: "Ich glaube schon die ganze Zeit, dass unser Baby am 13.08. zur Welt kommt, ich weiß auch nicht wieso. Aber ich habe es im Gefühl. Warten wir einfach mal ab", grübelte sie.

Und bis August sind es ja auch noch einige Monate. Aktuell befindet sich Maren im vierten Schwangerschaftsmonat und hat bereits ein kleines Babybäuchlein. "Ich hab ein bisschen Bauch. Laut Frauenärztin ist die Gebärmutter schon gut gewachsen, aber klar, das Baby an sich ist noch nicht so groß. Und natürlich trägt das dazu bei, dass ich auch gut esse", offenbarte die werdende Mutter.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf

YouTube / Dailymandt Maren Wolf

