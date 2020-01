Maren Wolf (27) enthüllte jetzt ein wichtiges Detail bezüglich ihrer Schwangerschaft! Seit Monaten hatten die YouTuberin und ihr Mann Tobias auf Nachwuchs gehofft. Kurz vor Heiligabend dann die erfreuliche Nachricht: Das Paar erwartet sein erstes Kind. Im Netz hält die Bloggerin ihre Community seitdem mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Und jetzt lüftete die Beauty auch das Geheimnis um den errechneten Geburtstermin!

Schon bei Bekanntgabe der Baby-News war für die werdenden Eltern klar, auch die kommenden Entwicklungen bis hin zur Geburt mit den Followern teilen zu wollen. In ihrem neuen YouTube-Clip verriet die Blondine nun das langersehnte Datum: "Unser Baby ist für August ausgerechnet!" In ihrer Handy-App zeige es der Mama in spe den 12. August an, ihre Frauenärztin tippe allerdings auf den 16. August. Damit wäre das "kleine Krümelchen" – wie Papa Tobi – Sternzeichen Löwe.

Trotz des möglichen Risikos einer Fehlgeburt machten die Eheleute die ersehnte Schwangerschaft schon früh öffentlich. "Selbst wenn nicht alles gut geht, müssen wir uns generell mit der Trauer beschäftigen", begründete das Duo seine Entscheidung.

Instagram / marenwolf Tobias Wolf mit seiner Frau Maren im Mai 2019

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf im Dezember 2019

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im November 2019

