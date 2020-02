Mit vollem Fokus zum Let's Dance-Sieg? Ab dem 21. Februar wagen sich wieder 14 deutsche Promis aufs Parkett: So träumt auch Tijan Njie (28) davon, in die Fußstapfen von Vorjahressieger Pascal Hens (39) zu treten. Bei Alles was zählt flimmert der Schauspieler allabendlich als Moritz Brunner über die TV-Bildschirme – dort überzeugt er nicht nur mit schauspielerischem Talent, sondern auch mit seinem gestählten Körper. Ob er diesen auch mit einem heißen Hüftschwung bei der Tanzshow in Szene setzen kann?

Der gebürtige Herforder ist 28 Jahre alt, 1,78 Meter groß und hat tunesische sowie gambische Wurzeln. In Richtung Schauspielerei ging es für ihn erst nach dem Abitur – in Köln besuchte Tijan die Acting School. Bevor er 2018 die Rolle in der Erfolgs-Soap annahm, wirkte er an Produktionen wie "SOKO München", "SOKO Köln" oder auch "Sankt Maik" mit. Darüber hinaus war er auch als Sportmodel tätig. Und tatsächlich: Fitter und durchtrainierter könnte Tijan kaum sein! Um 5.30 Uhr beginnt für ihn der Tag, dann absolviert er eine Lauf-Session und geht anschließend ins Fitnessstudio. In der Vergangenheit spielte der 28-Jährige außerdem Fußball und machte Erfahrungen im Eislaufen.

Seine Sportlichkeit sieht Tijan aber nur bedingt als Vorteil für die Tanzshow-Teilnahme. "Es werden einfach ganz andere Muskelpartien bei 'Let's Dance' und als Tänzer angesprochen", verriet er im Let's Dance Podcast. Deshalb setzt er auf Vorbereitung: Er stellte sein Training bereits vor zwei Monaten um. Über seine Erwartungen an sich selbst offenbarte er: "Wenn ich etwas mache, dann mache ich das immer zu 100 Prozent. [...] Dafür ist das Leben viel zu kostbar, Dinge zu tun, wo du nur mit halber Kraft dabei bist."

TVNOW / Julia Feldhagen Moritz (Tijan Nije) und Marcel (Torben Neupert) bei "Alles was zählt"

Instagram / tijan.njie Schauspieler Tijan Njie

Instagram / tijan.njie AWZ-Darsteller Tijan Njie

