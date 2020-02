Heiß, heißer, Jennifer Lopez (50)! Bereits beim diesjährigen Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers sorgte die Sängerin im Glitzeroutfit und mit Musikerin Shakira (43) an ihrer Seite für einen umwerfenden Auftritt in der Halbzeitpause. Im Netz überraschte die "On The Floor"-Interpretin ihre Community jetzt mit einem neuen Schnappschuss: J.Lo posierte im knappen Bikini vor dem Spiegel!

Auf ihrem neuesten Instagram-Post ist sie ein echter Hingucker: Mit weißer Bademode, einem strengen Dutt und verführerischem Blick knipste die Verlobte von des ehemaligen Baseballprofis Alex Rodriguez (44) ein Bild von sich im Badezimmer. Offenbar nutzte die zweifache Mutter das Wochenende, um ihre Energietanks wieder aufzufüllen: "Entspannt und aufgeladen", schrieb die Beauty mit einem weißen Herz-Emoji zu der Aufnahme.

In dem sexy Zweiteiler setzte Jennifer ihre knackigen Kurven überaus gekonnt in Szene. In den Kommentaren wurde die 50-Jährige für ihre durchtrainierte Figur von den Fans gelobt: "Perfektion" und "Dein Körper ist umwerfend" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2017

Getty Images Jennifer Lopez im Dezember 2018

