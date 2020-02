Diese Show konnte die Zuschauer überzeugen! In der Nacht von Sonntag auf Montag war es endlich wieder soweit: Die amerikanische Football-Saison fand ihren Abschluss in einem legendären Finale. Nach 50 Jahren konnten sich die Kansas City Chiefs zum ersten Mal wieder im Super Bowl durchsetzen und den Sieg über die San Francisco 49ers feiern. Doch bevor das spannende Spiel seinen Gewinner fand, hatten zwei Ladys dem Publikum in Miami so richtig eingeheizt: Jennifer Lopez (50) und Shakira (43) legten einen heißen Halbzeitshow-Auftritt hin.

Mit ihren Mega-Hits "Whenever, Wherever" und "Hips Don't Lie" eröffnete Shakira die Pausen-Unterhaltung und rockte in einem roten Glitzer-Zweiteiler die Bühne. Vor allem eine wilde Zungen-Einlage zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Auch J.Lo performte ihre bekanntesten Songs. Im sexy Leder-Outfit sang sie beispielsweise "Jenny From the Block". Bevor die Sängerinnen in einem Gesangs-Finale zu "Waka Waka" die Hüften kreisen ließen, gab es noch ein Highlight: Jennifers elfjährige Tochter Emme Maribel Muñiz (11) unterstütze ihre Mama bei der "Let's Get Loud"-Interpretation.

Obwohl die Künstler für ihren Auftritt in der Match-Halbzeit keine Gage bekommen, dürfte sich die Show trotzdem mehr als gelohnt haben. In der Vergangenheit konnten die Musiker ihre Verkaufszahlen stark erhöhen. Bei den Promis kam die Performance zumindest schon einmal super an. "Die Halbzeit war Spaß pur!", twitterte beispielsweise P!nk (40). Auch Lady Gaga (33), die selbst bereits als Halbzeit-Interpretin fungiert hatte, war begeistert: "Was für eine Halbzeit-Show. Ich habe die ganze Zeit getanzt und gelacht. Was für sexy, mächtige Frauen – vor und hinter der Kamera."

Getty Images Shakira beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez bei der Halbzeitshow des Super Bowls

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de