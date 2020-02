Schocknachricht aus der TV-Welt: Drew Careys Ex-Verlobte Amie Harwick ist plötzlich verstorben. Der Moderator und Schauspieler ist in den USA vor allem durch Programme wie "Der Preis ist heiß" oder die Improvisationsshow "Whose Line Is It Anyway?" bekannt. Durch ihre Verlobung im Jahr 2018 war auch Amie ins Rampenlicht geraten. Nach weniger als einem Jahr ging die Beziehung allerdings schon wieder in die Brüche. Jetzt soll Amie von einem anderen Ex-Freund vom Balkon gestoßen worden sein.

Wie TMZ berichtet, wurde die Polizei am Samstagmorgen zur Wohnung der 38-Jährigen in Los Angeles gerufen. Amie war offenbar von ihrem Balkon im dritten Stock gestürzt und erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ihr Mitbewohner erklärte, die Autorin sei in ihrer Wohnung angegriffen worden. Die Beamten fanden später Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen und einen Kampf in dem Appartement hindeuten. Der Verdacht fiel schnell auf Amies Ex-Freund Gareth Pursehouse, der mittlerweile wegen Mordverdachts festgenommen wurde.

Amie soll in den vergangenen Tagen häufiger Bedenken geäußert haben, Gareth könnte ihr etwas antun. Sie hatte sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken lassen, die allerdings zwei Wochen vor ihrem Tod abgelaufen ist.

Getty Images Drew Carey bei einem Charity-Event in Beverly Hills

Getty Images Drew Carey bei den Nascar Sprint Cup Series Awards 2015

Getty Images Drew Carey bei der CBS Summer TCA Party, 2015



