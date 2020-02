Diese GZSZ-Folge ist nichts für schwache Nerven! Denn seitdem Nina (gespielt von Maria Wedig, 36) und Leon (gespielt von Daniel Fehlow, 44) in einer der letzten Folgen im Fitnessstudio übereinander hergefallen sind, können die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen aktuell eine Dreiecksbeziehung beobachten. Das Liebesdrama spitzt sich jetzt noch weiter zu: Während die Immobilienfachfrau versucht, Abstand zu halten, geht Leon im Meeting mit Robert (Nils Schulz), ihrem Ehemann, in die Vollen – und riskiert, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Daniel Fehlows Rolle bei GZSZ ist die eines echten Casanovas. Auch in der heutigen Folge beweist Leon wieder, wie viel Temperament in ihm steckt. Sein Interesse an der Immobilienmaklerin Nina ist mittlerweile so groß, dass er den Blick nicht von ihr lassen kann. Bei einem Meeting mit ihrem Ehemann Robert fällt dies nun auf, sodass dieser den Koch zur Rede stellt. Als der Architekt Leon verärgert zurechtweist, dass es seiner Frau missfallen würde, so von ihm "angestarrt zu werden", platzt es aus ihm heraus: "Ach, du hast doch keine Ahnung!" Als Robert das hört, fällt er aus allen Wolken. Kommt nun alles heraus?

Die eigentlich so anständige Nina und ihr Robert hatten sich erst vor Kurzem das Jawort gegeben. Müssen die Zuschauer in den nächsten GZSZ-Folgen etwa mit einem Rosenkrieg zwischen ihr und Robert rechnen? Es bleibt spannend!

TVNOW Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei GZSZ

TVNow Nina (Maria Wedig) und Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei GZSZ

