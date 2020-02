Die Filmwelt trauert um Jason Davis (✝35)! Wie seine Mutter Nancy mitgeteilt hat, verstarb der Schauspieler am Sonntagmorgen völlig unerwartet in Los Angeles. In der Vergangenheit hatte der Synchronsprecher von Mikey Blumberg aus der Animations-Serie "Disney's große Pause" immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Seit 2010 soll er abstinent gewesen sein. Die Ermittler vermuten nun allerdings, dass eine Überdosis Heroin zu Jasons Tod geführt habe!

Wie TMZ von den Behörden erfahren hat, sei der ehemalige Disney-Star am Sonntag nicht ansprechbar in seinem Badezimmer aufgefunden worden. In der Umgebung des Toten hätten auch eine verbrannte Zinnfolie und andere Utensilien gelegen, die auf Heroin- oder Opioide-Konsum hindeuten. In den kommenden Tagen soll eine Autopsie Klarheit über die Todesursache schaffen.

Im Jahr 2011 war Jason sogar verhaftet worden, weil er im Besitz von Heroin gewesen sein soll. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen, nachdem er sich zu einem Entzugsprogramm gemeldet hatte. Er war unter anderem auch Mitgründer der Wohltätigkeitsorganisation Cure Addiction Now, die Betroffenen hilft, ihre Suchtprobleme zu bekämpfen.

Getty Images Jason Davis im Januar 2009

Getty Images Jason Davis im April 2016

Getty Images Jason Davis im März 2006



