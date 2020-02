Lourdes (23) scheint immer mehr nach ihrer berühmten Mama Madonna (61) zu kommen. Die Zeiten in denen, der Promi-Nachwuchs mit schüchternen Rehaugen in die Kamera lächelte, sind längst vorbei. Das Model ist mittlerweile eine erwachsene Frau und steht ihrer Mutter in puncto Party-Lifestyle in nichts nach. Aktuelle Bilder zeigen Lourdes beim Feiern in London – in einem ziemlich knappen Outfit. So knapp, dass sogar ihr Höschen hervorblitzt.

Ein wadenlanger Mantel mit Leopardenmuster, kniehohe, schwarze Stiefel und ein T-Shirt – so erwischten Paparazzi die 23-Jährige am Montag in der britischen Hauptstadt. Auf eine Hose oder einen Rock hatte sie offenbar ganz rebellisch verzichtet. Anscheinend war ihr Oberteil nicht lang genug und beim Aussteigen aus dem Auto passierte es dann: Lourdes' Shirt rutschte hoch und ihr hautfarbener Slip kam zum Vorschein. Sie selbst schien der Fauxpas überhaupt nicht zu kümmern.

Dass die Brünette kein Problem mit nackter Haut hat, hat sie schon im Dezember eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei einer Fashion-Show des Labels Desigual war sie eines der Models und knutschte mitten auf dem Laufsteg mit einer Kollegin herum. Danach stellte die gesamte Crew halbnackt eine Orgie nach.

Will / MEGA Lourdes im Februar 2020

Will / MEGA Lourdes, Tochter von Madonna

Getty Images Lourdes Leon bei der Desigual-Fashionshow, 2019

