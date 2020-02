Witzige Entdeckung auf dem Aldi-Wühltisch! Wioleta Psiuk bemüht sich in der aktuellen Staffel von Der Bachelor um den Rosenkavalier Sebastian Preuss (29). Dabei stellt sie sich wirklich gut an – sie zählt mittlerweile zu den favorisierten Anwärterinnen auf die letzte Rose. In der aktuellen Folge wird Basti die Münsteranerin sogar zu Hause besuchen. Doch ob der Bachelor auch von den ulkigen Fotos von Wio gehört hat, die jetzt im Netz aufgetaucht sind?

Eine Twitter-Userin entdeckte das Model nun in der Discounter-Kette Aldi auf dem Wühltisch und postete ihre Entdeckung. Anlässlich der startenden Karnevals-Saison ist die 28-Jährige dort als Ananas, Froschkönig und Hippie im Leoparden-Mantel verkleidet auf den jeweiligen Kostümverpackungen zu sehen. Eine Nutzerin kommentierte den Post merklich amüsiert mit den Worten: "Wenn sie zur Nacht der Rosen das Ananas-Kostüm tragen würde. Ein Träumchen!"

Bei den Promiflash-Lesern ist die sympathische Beauty jedenfalls ganz vorne, was den Kampf um das Herz des Bachelors angeht. In der Promiflash-Umfrage (Stand 07. Februar 2020 11:28) hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von den insgesamt 7.084 abgegebenen Stimmen 4.593 (64,8 Prozent) abgesahnt.

Instagram / wioleta_daria Wioleta, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Wioleta und Sebastian bei "Der Bachelor" 2020

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de