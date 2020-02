Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Jade Übach, bekannt aus der Staffel von Andrej Mangold (33), schockte vor wenigen Wochen ihre Fans mit einer krassen Beichte: Sie litt eine Zeit lang unter einer regelrechten Sucht nach Beauty-Eingriffen. In jungen Jahren geriet sie sogar einmal an eine Pfuscherin, die ihr die Lippen falsch aufspritzte – zu Dumping-Preisen. Promiflash hat mit Jade über ihren Weg zurück zu einem natürlicheren Look gesprochen – und zeigt: So sah sie früher ohne Filler aus.

Promiflash liegen drei Fotos vor, die die blonde Beauty-Liebhaberin vor ihren Lippen-Behandlungen zeigen. Im Interview verriet das Reality-Sternchen, dass sie seit über einem Jahr nicht mehr hat nachlegen lassen. "Ich versuche gerade, es ein bisschen abzubauen, oder dass es sich abbaut, weil ich es auch selber gar nicht mehr so schön finde, wenn es so krass ist", erklärte Jade diese Entscheidung.

Trotzdem schließe es die TV-Darstellerin nicht aus, irgendwann wieder damit anzufangen. "Wenn ich jetzt dann irgendwann mal wieder Bock darauf habe, dann mach ich es nicht, weil ich es bei anderen sehe, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe", erklärte Jade weiter.

