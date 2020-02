Schlägt Thaddäus Meilinger (38) bald einen neuen Karriereweg ein? Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler bei GZSZ: Seit 2016 schlüpft er in der beliebten Vorabendserie in die Rolle des Fieslings Felix Lehmann. Von seinem Job nimmt er sich aktuell allerdings eine kleine Auszeit, denn Thaddäus ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Papa geworden. Dennoch liegt er nicht auf der faulen Haut und scheint jetzt neben der Schauspielerei ein weiteres Talent entdeckt zu haben: Er singt.

Gegenüber Promiflash verriet der 38-Jährige bei den Askania Awards 2020 in Berlin: Er habe bei einem Konzert der Sängerin Jeannine Michèle Wacker (30) vor knapp 150 Menschen einen Gast-Auftritt gehabt. "Und ich stand eigentlich das erste Mal so richtig singend auf der Bühne und das war eine Offenbarung", erzählte er im Interview. Er habe immer Musik machen wollen, da es für ihn immer "dazu gehört" habe.

Ob seine Fans also bald in den Genuss seiner Stimme kommen werden? Vorerst befindet sich Thaddäus in Elternzeit und genießt diese voll und ganz. "Ich bin jetzt sehr, sehr viel mit der Familie zusammen. Ich bringe jetzt wesentlich häufiger meinen einen Sohn in den Kindergarten und den anderen hab ich viel auf dem Arm", berichtete er im Gespräch mit Promiflash.

