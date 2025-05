Will Thaddäus Meilinger bald ins Dschungelcamp einziehen?

Thaddäus Meilinger (43) ist zurück auf der TV-Bildfläche! Nachdem er sich nach seinem Ausstieg aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten im Jahr 2021 eine mehrjährige Pause gegönnt hatte, feiert der Schauspieler nun sein Comeback in der Realityshow Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Im Interview mit der Bild deutet der Schauspieler nun an, für weitere Reality-Formate offen zu sein – vor allem eines scheint Thaddäus zu reizen: "Für das Dschungelcamp wurde ich tatsächlich noch nie angefragt. Ich würde auch das nicht direkt ablehnen. Ich schlafe immer mindestens eine Nacht über jede Zusage oder Absage – hier müsste ich sicher ein paar Nächte länger drüber schlafen…"

Die Zuschauer kennen Thaddäus vor allem aus der Rolle des Bösewichts Felix Lehmann, die er bis 2021 in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verkörperte. Der Familienvater hatte die Serie damals verlassen, um mehr Zeit mit seiner Partnerin Fritzi Malve Voss und ihren beiden Kindern zu verbringen. Nun, da die Kinder im Alter von sechs und neun Jahren sind, ist der Schauspieler wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Neben "Die Verräter" wird er bald auch im Klassiker Das Traumschiff mitspielen. Eine mögliche Rückkehr zu GZSZ schließt er ebenfalls nicht aus – schließlich wurde seine Figur Felix damals zwar für tot erklärt, doch ein inszeniertes Comeback sei für ihn denkbar.

Das Abenteuer bei "Die Verräter" hat für Thaddäus mit der fünften Folge ein Ende gefunden. Als Loyaler musste sich der Schauspieler am runden Tisch verteidigen – doch sein Versuch, seine Mitstreiter von sich zu überzeugen, misslang. Mit einem eindeutigen Ergebnis wurde Thaddäus aus dem Spiel verbannt. Sichtlich geknickt verließ er die Kulisse in Belgien. Es bleibt abzuwarten, ob der Familienvater schon bald in der nächsten TV-Show zu sehen sein wird.

RTL / Stefan Gregorowius Thaddäus Meilinger bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger im Mai 2025

