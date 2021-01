Lässt Felix die Hochzeit platzen? Erst im Sommer kehrte Laura (Chryssanthi Kavazi, 31) bei GZSZ in den Kolle-Kiez zurück, um sich von ihrem Noch-Ehemann (Thaddäus Meilinger, 39) scheiden zu lassen. Doch offenbar halten es die beiden nicht ohneeinander aus. Sie werden nicht nur wieder ein Paar, sondern entscheiden sich sogar, erneut zu heiraten. Eigentlich wollen Laura und Felix in der nächsten Folge vor den Traualtar treten – doch plötzlich steht die Hochzeit auf der Kippe.

Achtung, Spoiler!

Weil sich Laura an ihrem Polterabend an einer Scherbe verletzt, muss sie ins Krankenhaus und genäht werden. Als Felix dort auf die Ärztin Nazan trifft, wird er plötzlich von alten Gefühlen eingeholt. Während sich Laura kurz darauf im Standesamt auf ihren schönsten Tag im Leben freut, wird Felix aufgrund seiner heimlichen Gefühle und Lauras Rachsucht von Zweifeln geplagt. Gerade als die beiden sich trauen lassen wollen, sagt Felix plötzlich: "Ich kann das nicht, das mit uns. Ich kann dich nicht heiraten". Laura kann nicht glauben, dass Felix die Hochzeit platzen lassen will und versucht verzweifelt, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.

Obwohl Laura vehement probiert, Felix dazu zu überreden, ihre Liebe nicht aufzugeben, bleibt der Unternehmer bei seiner Entscheidung. Er ist der Meinung, die beiden würden sich nicht guttun und er sei nicht mehr glücklich. Ob Laura Felix nicht doch noch überzeugen kann, gibt es montags bis freitags 19:40 Uhr bei RTL zu sehen.

TVNOW / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Nazan (Víldan Cirpan) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger) und Laura (Chryssanthi Kavazi) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei GZSZ

