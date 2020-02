Jenna Dewan (39) ist das Liebesglück sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben! Sie und ihr Partner Steve Kazee (44) dürfen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen. Doch damit nicht genug: Die beiden Verliebten gaben am Mittwoch sogar ihre Verlobung bekannt! Und diese Riesenportion Glück sieht man der Step Up-Darstellerin auch wirklich an: Paparazzi lichteten sie nun in Los Angeles mit einem Lächeln ab, das größer nicht sein könnte!

Am Tag ihrer Verlobungsverkündung spazierte Jenna über einen kalifornischen Parkplatz zu ihrem Auto – und hörte gar nicht mehr auf zu grinsen! Und das, obwohl Laufen für die Schauspielerin mittlerweile bestimmt anstrengend ist: Immerhin trägt sie einen ziemlich großen Babybauch vor sich her. Den hatte sie mir ihrem Outfit besonders gut in Szene gesetzt: Die Brünette trug bei ihrem Ausflug ein hautenges, quergestreiftes Kleid, das ihre Figur extrem betonte.

Natürlich funkelte auch Jennas Verlobungsring an ihrer linken Hand! Den entwarf übrigens ihre Kollegin Nikki Reed (31). Deshalb erklärte die Twilight-Bekanntheit auch am Mittwoch in ihrer Instagram-Story: "Es ist mir eine Ehre, ein kleiner Teil dieses besonderen Moments zu sein. Ich liebe euch beide und ich kann nur sagen, dass eure Liebe reine Magie ist."

MEGA / MEGA Jenna Dewan im Februar 2020 in Los Angeles

