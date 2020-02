Kurz vor der Geburt machen sie noch mal Nägel mit Köpfen! Aktuell läuft es für Jenna Dewan (39) richtig rund. Nach der Trennung von Ehemann Channing Tatum (39) im April 2018 fand sie recht rasch neues Liebesglück in Steve Kazee (44). Mit ihm erwartet sie aktuell sogar gemeinsamen Nachwuchs. Da war es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden auch noch den nächsten Beziehungsschritt wagen. Nun war es so weit: Jenna und Steve haben sich tatsächlich verlobt!

Das machte die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Account publik. Auf dem veröffentlichten Foto küsst sie ihren Steve zärtlich und präsentiert gleichzeitig ihre Hand, an der nun ein dicker Klunker funkelt. Dazu schrieb die Brünette: "Ein ganzes Leben, um zu lieben und mit dir zu wachsen. Du besitzt mein Herz." Die Sache dürfte also klar sein: Bei den Bald-Eltern werden in Zukunft die Hochzeitsglocken läuten.

Erst mal dürfte sich das Paar aber nun auf die Geburt ihres Babys freuen. Jenna ist nämlich bereits hochschwanger und lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der Spross das Licht der Welt erblickt. Für Jenna ist es schon das zweite Kind: Sie hat bereits eine Tochter namens Everly (6) aus ihrer Ehe mit Langzeit-Partner Channing, für die die beiden Ex-Partner sich das Sorgerecht teilen.

ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan in Pasadena im Januar 2020

Anzeige

Ricardo/MEGA Steve Kazee sowie Jenna Dewan und ihre Tochter Everly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de