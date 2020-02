Jenna Dewan (39) und Steve Kazee (44) sind verlobt. Kurz vor der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes gab das Paar am Dienstag bekannt, dass es vor den Traualtar treten wird. Die tolle Nachricht verkündeten die beiden Schauspieler im Netz mit einem Bild, auf dem neben einem innigen Kuss auch Jennas Verlobungsring zu sehen ist. Niemand Geringeres als Twilight-Star Nikki Reed (31) half Steve bei dem Entwurf des Schmuckstückes!

Die Freundin des Paares schrieb in ihrer Instagram-Story zu einem Bild von Jenna und Steve: "Es ist mir eine Ehre, ein kleiner Teil dieses besonderen Moments zu sein. Ich liebe euch beide und ich kann nur sagen, dass eure Liebe reine Magie ist." Jennas Ring sei einfach wunderschön. Kein Wunder, dass der Schauspielerin der Klunker gefällt, denn er stammt von ihrer eigenen nachhaltigen Luxusschmuckmarke Bayou With Love. "Steve, das mit dir zu machen, war eine so schöne Erfahrung. Danke, dass du Jenna so liebst, wie du sie liebst", beendete Nikki ihren Beitrag.

Ringexpertin Kathryn Money schätzte gegenüber US Magazine, dass es sich bei dem Schmuckstück um einen 3,5-4 Karat großen, auf einem zarten Gelbgoldband gefassten Ring handelt. Damit liegen die Kosten dieses Exemplares zwischen 50.000 bis 80.000 Dollar. Für seine Liebste ist Steve eben nichts zu teuer. Er repostete Nikkis Pic und schrieb dazu: "Ich bin mehr als dankbar für dich und deine Hilfe bei dieser Sache."

Getty Images Schauspielerin Nikki Reed

Anzeige

Backgrid /ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Nikki Reed bei der Golden Globe Awards Post-Party 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de