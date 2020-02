Wioleta Psiuk gilt als die größte Favoritin für die letzte Rose von Sebastian Preuss (29). Von Woche zu Woche überzeugt die Münsteranerin bei Der Bachelor den TV-Jungesellen und das Publikum immer mehr von sich. Doch sucht Wio nicht nur nach der großen Liebe, sondern auch nach einem höheren Bekanntheitsgrad? Aus ihrer Germany's next Topmodel-Vergangenheit macht die Beauty kein Geheimnis – die Show mit Heidi Klum (46) war aber nicht ihr einziges Casting-Format.

Bei Sylvies Dessous Models präsentierte sich die Rosenlady schon in Unterwäsche im Fernsehen. Von mehreren tausend Bewerberinnen hatte sie es unter die letzten 30 geschafft, die zum persönlichen Casting eingeladen wurden. Dann war allerdings schnell Schluss, sie verpasste den Einzug in die Top zehn, so dass ihre Reise nach Folge eins endete. Mit einer heißen Hut-Nummer in ihrer Performance hatte Wio zu den Wackel-Kandidatinnen der Auftakt-Episode gehört.

Bei GNTM sicherte sich Wioleta immerhin den zehnten Platz. Staffel-Siegerin war Alisar Ailabouni (30). Promiflash veröffentlichte neulich auch ein Bild, das die Beauty während der GNTM-Dreharbeiten im Jahr 2010 zeigt.

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

WENN GNTM-Kandidatin Wioleta, 2010 in New York

