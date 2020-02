Macht gutes Aussehen einsam? Immer häufiger treten ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatinnen in RTL-Kuppelformaten wie Der Bachelor oder Die Bachelorette an, um die große Liebe zu finden. So versuchte Cecilia Asoro ihr Glück bei Rosenverteiler Andrej Mangold (33). Und Gerda Lewis (27) verteilte sogar selbst die begehrten Schnittblumen an ihre Verehrer. Dieses Jahr steht Wioleta Psiuk an der Dornenblumen-Front – und siehe da: Sie nahm 2010 bereits an dem TV-Model-Contest von Heidi Klum (46) teil.

Auf einem zehn Jahre alten Foto sieht man Wioleta damals in New York auf dem Weg zu Dreharbeiten am GNTM-Set. Sie schaffte es bis in die neunte TV-Woche, doch in der Folge "Heidi hinter der Kamera" war leider Schluss für das Nachwuchsmodel. Immerhin konnte die hübsche Münsteranerin in der fünften Staffel den zehnten Platz belegen. Siegerin in dem Jahr war übrigens Alisar Ailabouni (30).

Beim Bachelor hat es Wioleta bis jetzt schon wesentlich weiter geschafft als 2010 bei "Germany's next Topmodel". Sie befindet sich unter den Top drei von Sebastian Preuss (29) – und gilt sogar als größte Favoritin im Rennen um die letzte Rose und die große Liebe.

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW Wioleta und Sebastian bei "Der Bachelor" 2020

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk während ihres Homedates bei "Der Bachelor"

