"Sussex Royal" adé! Am 31. März ist es so weit: Dann steht Prinz Harry (35) und Herzogin Meghans (38) angekündigter Rücktritt bevor. Das Paar wird fortan nicht mehr im Namen der Queen (93) agieren, sondern sich ihren eigenen Projekten widmen. Für das Oberhaupt der britischen Monarchie ist damit klar, dass Harry und Meghan auch ihre Marke "Sussex Royal" ablegen müssen. Nun wurde offiziell bestätigt, dass sie diesen royalen Namen ab April tatsächlich nicht mehr nutzen werden!

Wie People berichtet, ließ Meghan und Harrys Sprecherin diese Entscheidung in einem Statement verlauten: "Wegen spezifischer Regeln der britischen Regierung zur Verwendung des Wortes 'Royal' wurde vereinbart, dass ihre neue Stiftung nicht den Namen 'Sussex Royal' oder eine Abwandlung des Wortes 'Royal' verwenden wird." Für Archie Harrisons Eltern bedeutet das außerdem, dass sie auch für ihre Website und ihrem Instagram-Account einen neuen Namen finden müssen.

Bis es so weit ist, stehen für Meghan und Harry im März aber noch sechs Termine für das britische Königshaus an. Unter anderem werden sie bei den Endeavour Fund Awards erwartet. Außerdem nehmen sie am Commonwealth Day am Gottesdienst in der Westminster Abbey teil.

