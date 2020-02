Sebastian Preuss (29) hat Spaß beim Knutschen! Das wurde schon in der dritten Folge der aktuellen Der Bachelor-Staffel klar, als er den Kussmarathon startete: Nach ersten Zärtlichkeiten mit Jenny-Jasmin Krause Wegner züngelte der Münchner auch mit Diana Kaloev, Natali Vrtkovska, Leah Marie Kruse und Wioleta Psiuk – viele von ihnen sogar mehrmals. Doch was sagt eigentlich Bastis geliebte Mutter Conny zu den vielen intimen Momenten ihres Sohnes?

Conny und Basti haben ein sehr enges Verhältnis. Klar, dass sie deshalb keine Episode verpasst. Über die vielen Knutschereien ist sie jedoch nicht ganz so glücklich: "Das irritiert mich natürlich als Mutter. Meines Wissens gehören aber zu einem Kuss immer noch zwei", erklärt sie im Bild-Interview. Deshalb hofft die 62-Jährige auch, dass die Lippenbekenntnisse ihren Zweck erfüllen werden, und wünscht sich, bald folgende Nachricht über ihren Spross in den Medien zu lesen: "'Der Bachelor hat seine große Liebe gefunden'". Das sei das, was sich jede Mutter für ihren Sohn wünsche.

Doch ob Sebastians Mama weitere Knutschereien erspart bleiben? Eher nicht. Aktuell buhlen noch Wio, Diana und Desiree Zurga um das Herz des Kickboxers. Letztere zeigte Basti seine Zungenakrobatik bisher noch nicht. Eine Vorschau auf die kommende Episode lässt jedoch erahnen, dass sich das ändern wird...

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss und Kandidatin Diana bei "Der Bachelor"

TVNOW/Arya Shirazi Desiree Zurga, Bachelor-Kandidatin 2020

