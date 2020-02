Jetzt verliert Michael Wendler (47) die Geduld! Seit Wochen wird der Schlagerstar von Oliver Pocher (42) parodiert. Von den Fans wird der Komiker dafür total gefeiert, der Wendler selbst dürfte den Humor seines Nachahmers nicht wirklich teilen. Olis Verhalten am gestrigen Abend brachte das Fass nun zum Überlaufen: In den Augen des Wendlers hat Oliver eine Grenze überschritten und der Schlagerstar schießt nun erstmals richtig zurück!

Michael saß im Let's Dance-Publikum, um seine Freundin Laura Müller (19) anzufeuern. Während der Tanzshow schalteten die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Victoria Swarovski (26) kurz zu Chris Talls (28) Show und dessen Gästen – unter anderem Oli. Während der Live-Show erkundigte sich der TV-Witzbold nach dem "Egal"-Interpreten und trug dabei ein T-Shirt, mit dem er sich über den Sänger lustig machte. Zu viel für Micha! In einem Instagram-Statement stellt er heute klar: "Ihr wisst ja, dass ich ein ziemlich starkes Nervenkostüm habe und, dass es so ziemlich keine Beleidigung gibt, die ich nicht schon mal gehört habe. Aber ich finde das, was sich der Herr Pocher da gestern in der Live-Sendung zu 'Let's Dance' erlaubt hat, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht."

Aus diesem Grund wende er sich nun direkt an seinen Netz-Rivalen: "Wir können das gerne unter Männern austragen, wobei ich nicht weiß, ob du einer bist. Und dann kannst du dich gerne in deinem Wendler-gebrandeten T-Shirt verstecken. Ich weiß, dass du so sein willst, wie der Wendler. Aber der wirst du nie sein." Er sei jederzeit bereit, sich mit OIiver anzulegen.

