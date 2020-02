Das hatte sich Wioleta Psiuk anders vorgestellt! In der neuen Folge von Der Bachelor standen nun endlich die Dream-Dates an. Auch das Model fieberte diesem Tag entgegen, denn: In der Regel beinhalten diese romantischen Ausflüge auch immer eine Übernachtung. Anders als ihre zwei Nebenbuhlerinnen Diana Kaloev und Desiree Zurga durfte Wio aber nicht mit Basti das Bett teilen – der Grund: Dem Rosenkavalier wurde plötzlich total übel. Trotzdem hätte die 28-Jährige gerne die Nacht mit ihm verbracht und war schwer enttäuscht, als er sie in ein Einzelzimmer schickte.

"Das macht mich gerade richtig fertig. Mir ist es egal, wenn du kotzen musst. Ich habe mir das schon alles vorgestellt, wie schön das wäre, mit dir aufzustehen", schluchzte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin beim Abschied. Am Morgen danach überraschte der Profi-Kickboxer sie dann mit einem Frühstück. Doch Wios Stimmung war weiterhin im Keller. "Ich hatte ja Verständnis dafür, aber ich hatte halt einfach so eine große Enttäuschung in mir, dass ich das nicht zügeln konnte." Vor allem der Gedanke, dass die anderen zwei Frauen ein Date mit Übernachtung hatten, belaste sie.

Basti konnte ihre Sorge verstehen und versuchte, ihr ein gutes Gefühl zu geben: "Ich hätte die Nacht gern mit dir verbracht. Zwar fehlt da jetzt was. Aber ich glaube, das hätte es gar nicht mehr benötigt, weil ich glaube, ich kann das sehr gut einschätzen und ich fühle mich auch sehr wohl bei dir." Trotzdem konnte Wio ihre Tränen nicht zurückhalten und fühlte sich sichtlich unwohl in der Situation.

