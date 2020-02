Wer vertritt Deutschland 2020 beim Eurovision Song Contest? Das Geheimnis ist nun gelüftet! In diesem Jahr soll alles anders laufen: Nachdem die S!sters im Finale 2019 nicht ganz so gut ankamen, hatte der NDR die Wahl des diesjährigen ESC-Beitrages in die Hände von Experten gelegt – nicht wie sonst üblich in die der Zuschauer des deutschen Vorentscheids. Die besagte Fachjury hat mittlerweile ihr Urteil gefällt und soeben verkündet: Benjamin Dolic fährt für uns nach Rotterdam!

Vor allem Fans von The Voice of Germany dürfte der 22-Jährige ein Begriff sein: Immerhin belegte Benjamin 2018 den zweiten Platz. "Ben Dolic ist ein Ausnahmetalent. Mit seiner glasklaren und gefühlvollen Stimme hat er völlig zurecht die beiden unabhängigen ESC-Jurys in Deutschland überzeugt", erklärt Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung, in einer offiziellen Pressemitteilung. Der Nachwuchsmusiker arbeite seit Jahren hart an sich und habe einen "hohen künstlerischen Anspruch". Das gesamte Team sei begeistert, dass er ins Rennen geschickt wird. "Und ich bin mir sicher, dass er schnell die deutschen und auch die europäischen Fans für sich gewinnen wird."

Auch sein "The Voice"-Coach Yvonne Catterfeld (40) war einst völlig hin und weg. "Benjamin ist einer der krassesten Sänger überhaupt. Er singt so sauber, aber trotzdem so emotional." Der gebürtige Slowene sei als "Künstler, als Sänger und als Persönlichkeit sehr, sehr groß."

NDR/Zlatimir Arakliev Ben Dolic, "The Voice of Germany"-Zweiter 2018

Anzeige

Christian Marquardt/Getty Images Yvonne Catterfeld und Benjamin Dolic beim "The Voice of Germany"-Finale 2018

Anzeige

NDR/Zlatimir Arakliev Ben Dolic, "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de