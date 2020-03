Seit Mittwoch ist es traurige Gewissheit: Der diesjährige Eurovision Song Contest fällt dem derzeit kursierenden Coronavirus zum Opfer. Aufgrund der zu hohen Ansteckungsgefahr dürfen schon seit Wochen in den meisten Ländern rund um den Globus keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Beim ESC war man zunächst noch um eine Alternative bemüht, nun aber wurde der Musikwettbewerb ersatzlos gestrichen. Eine Nachricht, die natürlich auch Benjamin Dolic erreichte. Der Musiker hätte eigentlich für Deutschland antreten sollen und teilt seine Enttäuschung nun mit den Fans.

"Die Nachricht über die Absage des Eurovision Song Contest 2020 hat mich persönlich tief getroffen und ich bin unendlich traurig", gibt Ben zu, räumt aber sofort ein, dass eine Absage die einzig richtige Maßnahme gewesen sei. Schließlich gehe Gesundheit immer vor! "In diesen harten Zeiten müssen alle aufeinander achtgeben und zusammenhalten, damit wir diese Krise gemeinsam überwinden können", betont der "Violent Thing"-Interpret.

Im Jahr 2021 wird der ESC, wie es eigentlich in diesem Jahr schon hätte sein sollen, in den Niederlanden stattfinden. Ob dann auch dieselben Gesangstalente, die kommenden Mai für ihr jeweiliges Land an der Start gegangen wären, auftreten werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Getty Images Sänger Ben Dolic im Dezember 2018

NDR/Zlatimir Arakliev Ben Dolic, ESC-Teilnehmer 2020

Getty Images Zara Larsson und Benjamin Dolic im "The Voice of Germany"-Finale 2018



