Fröhliche Nachrichten von Chewbacca-Darsteller Joonas Suotamo (33)! Der Star Wars-Star ist gerade zum zweiten Mal Papa geworden. Bereits auf der Premiere von "Der Aufstieg Skywalkers" im Dezember in London war der Babybauch seiner Frau Milla Pohjasvaara nicht mehr zu übersehen gewesen. Im Netz gab der Finne nun bekannt, dass ihr Baby endlich auf der Welt ist – ein kleines Mädchen!

Auf Instagram teilte Joonas ein Foto seiner kleinen Tochter, wie sie friedlich schlummernd in einem Strampler in ihrem Babybettchen liegt. Dazu schrieb der glückliche Zweifachvater: "Unsere kleine Prinzessin (oder Senatorin, oder Generalin, oder was auch immer sie werden will), ist diese Woche geboren worden und ihr geht es prächtig! Herzlich Willkommen, Prinzessin Bacca!" Ob die Kleine wirklich auf den Namen Bacca hört oder, ob es sich nur um einen von "Star Wars" inspirierten Spitznamen handelt, ließ der 33-Jährige offen.

Spannend ist aber vor allem, wie es seinem erstgeborenen Aatos mit dem neuen Geschwisterchen geht. "Er schlägt sich soweit ganz gut und wir glauben, dass er sich zu einem tollen großen Bruder entwickelt", berichtete Joonas außerdem. Während der Geburt habe sich seine Großmutter Sonja liebevoll um den Kleinen gekümmert, damit sich die werdenden Zweifach-Eltern ganz und gar auf die Ankunft des neuesten Familienmitglieds konzentrieren konnten.

Instagram / joonassuotamo Joonas Suotamos Töchterchen im Februar 2020

Instagram / joonassuotamo Joonas Suotamo mit seinem Sohn Aatos im Juni 2019

Getty Images Joonas Suotamo, "Star Wars"-Star

