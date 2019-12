Heute startet der lang ersehnte letzte Teil der aktuellen Star Wars-Trilogie endlich in den Deutschen Kinos! Im Dezember 2015 begann die Reise rund um Rey (Daisy Ridley, 27), Finn (John Boyega, 27) und Poe (Oscar Isaac, 39) durch die weit weit entfernte Galaxis mit "Das Erwachen der Macht". Im dritten und letzten Part "Der Aufstieg Skywalkers" werden nun alle offenen Fragen geklärt und die Geschichte nimmt ein Ende. Promiflash hat sich den Blockbuster bereits angesehen – und verrät drei Gründe, warum man den neuen "Star Wars"-Streifen auf keinen Fall verpassen darf!

1. Die Story

Bereits in den Trailern vor Kinostart war klar, dass "Der Aufstieg Skywalkers" düster wird. Sogar eine für viele altbekannte Stimme – die des verstorbenen Imperators Palpatine – hallt durch die Galaxie. Die Story des Films wird actiongeladen, spannend und humorvoll erzählt. Das Spektakel dauert stolze zwei Stunden und 20 Minuten! Was für die Fans aber wohl am wichtigsten ist: Im letzten Teil der Trilogie wird endlich gelüftet, wer die Eltern von Heldin Rey sind. Ob die Fans wohl mit diesem Ergebnis rechnen und damit zufrieden sind? Besonders ergreifend dürften aber für viele die Szenen mit Prinzessin Leia werden: Schauspielerin Carrie Fisher (✝60) war bereits im Dezember 2016 verstorben. Dank nicht verwendeten Materials des letzten Filmes kann ihr aber ein letztes Mal auf der Leinwand Leben eingehaucht werden.

2. Die Anspielungen

Ohne zu viel zu verraten: Der "Star Wars"-Fan wird viele Details erfreut wiedererkennen. Denn wie schon in "Das Erwachen der Macht" scheut Regisseur J. J. Abrams (53) auch dieses Mal nicht davor zurück, auf die Original-Trilogie aus den 70er Jahren anzuspielen – ob mit kultigen Sprüchen, herrlichen Requisiten oder altbekannten Melodien. Falls man also nicht von der Storyline überzeugt sein sollte, kann man sich auf jeden Fall über die kleinen und zahlreichen Hinweise freuen.

3. Die Bilder

In diesem Punkt könnte "Der Aufstieg Skywalkers" selbst die Neulinge im "Star Wars"-Universum überzeugen: Die Bilder und visuellen Effekte lassen dem Zuschauer mit Sicherheit nicht nur einmal den Mund offen stehen. Die verschiedenen Planeten, auf denen die Handlung dieses Mal stattfindet, werden liebevoll und detailreich in Szene gesetzt.

