Die Sportwelt trauert mit John Olerud! In der Baseball-Liga ist der ehemalige Profi-Sportler eine gefeierte Größe und kann in seiner Spieler-Karriere schon auf so einige Erfolge zurückblicken. 2005 beendete der 51-Jährige allerdings seine Karriere als Spieler und konzentrierte sich mehr auf das Familienleben. Jetzt musste John allerdings einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen: Mit erst 19 Jahren ist seine Tochter Jordan verstorben.

"Ich bin voller Trauer über den Verlust von Jordan Olerud", schreibt der NBL-Vize-Präsident Jay Howitz via Twitter und verkündet damit die traurige Nachricht über den Tod des Teenagers. "Jordan wurde mit einer seltenen Chromosomen-Krankheit geboren. John und Kelly haben ihr Leben der Arbeit mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen gewidmet", gibt er nähere Informationen zu Jordans Tod.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Sportwelt eine andere schwere Tragödie ereilt. Basketball-Legende Kobe Bryant und seine Tochter Gianna waren bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen . Bei einer emotionalen Trauerfeier haben sowohl seine Familie als auch viele internationale Stars ihm zu Beginn der Woche die letzte Ehre erwiesen.

Getty Images Sportler John Olerud

Getty Images Baseball-Spieler John Olerud

Getty Images Kobe Bryant, ehemaliger Basketballspieler



