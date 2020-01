Großer Schock bei Kobe Bryants (41) Familie und Freunden! Der Basketballer gehörte zu den ganz Großen der NBA und legte im Basketballsport bis zu seinem Karriereende 2016 eine beeindruckende Vita auf dem Feld hin. Und erst im Juni 2019 hatte er dann sein neues Familienglück mit der Welt geteilt: Nach drei Töchtern hatte er mit seiner Frau Vanessa den nächsten Nachwuchs bekommen. Doch jetzt wird plötzlich bekannt: Kobe ist bei einem Helikopter-Absturz gestorben!

Nach Angaben von TMZ stürzte die private Maschine des Ex-Sportlers am Sonntagmorgen im kalifornischen Calabasas ab und ging in Flammen auf. Neben ihm sollen sich noch mindestens drei weitere Menschen an Bord befunden haben – doch keiner überlebte den Unfall. Kobes Ehefrau soll sich allerdings nicht unter den Toten befinden. Die Ursache der Tragödie wird derzeit untersucht.

Kobe gehörte seiner Zeit zu den besten Basketballspielern. Seine 20-jährige Laufbahn über, hatte er für die Los Angeles Lakers auf dem Spielfeld gestanden. Mit seinem Team hatte er insgesamt fünf NBA-Weltmeisterschaften gewonnen.

Getty Images Kobe Bryant im September 2019

Getty Images Kobe Bryant und seine Frau Vanessa bei der Baby2Baby-Gala

Getty Images Kobe Bryant, ehemaliger Basketballspieler



