Geschäftsfrau Kris Jenner (64) ist für ihre Fans ein offenes Buch. In der Reality-Show Keeping up with the Kardashians gibt die Mutter mit ihren prominenten Töchtern Kourtney (40), Kim (39), Khloe (35), Kendall (24) und Kylie (22) ganz private Eindrücke aus ihrem Alltag preis. Die Mutter von insgesamt sechs Kindern ist stolz auf ihren Nachwuchs. Jetzt verriet sie, wen von ihnen sie besonders lieb habe.

In der Ellen Show stand sie Moderatorin Ellen DeGeneres (62) Rede und Antwort bei dem Spiel "Keeping up with the blank". Dabei musste die 64-Jährige vorgegebene Sätze vervollständigen. Egal, wie unangenehm die Themen waren, Kris redete frei heraus. So sagte die Unternehmerin, dass ihre Lieblingstochter des heutigen Tages Khloe sei. Kris verriet außerdem, welches ihrer zehn Enkelkinder sie an dem Tag am liebsten habe. "Ich sah sie erst, kurz bevor ich hier hergekommen bin, deswegen ist es Dream", gestand der Reality-TV-Star.

Ellen wollte es jedoch ganz genau wissen und fragte, von wem sie denn das nächste Enkelkind bekommen wird. "Kourtney! Vielleicht Kylie", sagte die 64-Jährige. "Vielleicht Kendall", legte sie nach. Sie ist das einzige Kind von Kris, dass bisher noch keinen Nachwuchs bekommen hat. Das Model soll aktuell eine offene Beziehung mit Basketballspieler Ben Simmons führen. Ob da demnächst mit einem Baby zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner auf einem Event in New York City

Instagram / krisjenner Kris Jenner (rechts) mit ihrer Enkelin Dream Renee Kardashian

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

Was glaubt ihr, wer bei Familie Kardashian-Jenner als nächstes schwanger wird? Kourtney Kim Khloe Kendall Kylie Abstimmen Ergebnis anzeigen



