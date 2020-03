Michael Wendler (47) bekommt Unterstützung! Auf dieses Duell haben die Fans lange gewartet: Der Schlagerstar und sein Netz-Konkurrent Oliver Pocher (42) treffen nach zahlreichen Internet-Parodien endlich live aufeinander. Kurz vor dem großen Showdown hat Ex-Der Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (26) mit einem Kuss-Geständnis für Überraschung gesorgt: Als sie gerade 18 war, soll Oli sie bei einem Event geküsst haben. Weil er sich ungeachtet dessen über den Altersunterschied zwischen dem Wendler und seiner Freundin Laura Müller (19) lustig macht, steht für Yeliz fest: Ihrem Knutsch-Partner drück sie nicht die Daumen.

In ihrer Instagram-Story verrät die 26-Jährige nicht nur Details zu dem Kuss zwischen ihr und dem TV-Scherzkeks 2013, sondern auch, dass sie aus diesem Grund hinter dem "Egal"-Interpreten steht. "Deswegen Team Michael", erklärt sie. "Ich war auch in Lauras Alter als ich ihn kennengelernt habe und er hat bestimmt nicht nur mich kennengelernt, sondern bestimmt auch andere Mädchen in dem Alter", führt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Gedanken aus und kann mit Olis Witzen über den Altersunterschied des ungleichen Pärchens nur wenig anfangen.

"Ich war so jung und er so alt und deswegen finde ich das etwas übertrieben, was er da jetzt macht", erinnert sie sich an die Geschehnisse von damals zurück. Und sie ist sich sicher, dass es mit ein paar Lebensjahren mehr auf dem Buckel auch nicht nur bei einem harmlosen Schmatzer geblieben wäre.

Instagram / _yelizkoc_ Elton, Yeliz Koc und Oliver Pocher bei einem Event

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / _yelizkoc_ Yelilz Koc, TV-Gesicht

