Hat Oliver Pocher (42) auch eine Vorliebe für junge Mädels? Am heutigen Abend geht der Streit zwischen dem Comedian und Michael Wendler (47) in den Showdown. Bei einer großen großen Live-Show werden die beiden gegeneinander antreten. Grund für die Zankereien waren vor allem Olis Parodien hinsichtlich des Schlagerstars und seiner viel jüngeren Freundin Laura Müller (19) Doch darf es sich der TV-Scherzkeks überhaupt erlauben, Witze über den Altersunterschied des Paares zu machen? Ex-Der Bachelor-Girl Yeliz Koc (26) behauptet jetzt: Als sie 18 war, hat Oli sie geküsst.

In ihrer Instagram-Story hat die Beauty ein Bild geteilt, das sie vor einigen Jahren zusammen mit Oli und Elton auf einem Event zeigt. Kurz darauf liefert die 26-Jährige auch die Erklärung dazu, wie es zu dem Schnappschuss gekommen ist: "Ich war damals 18 oder 19, also ungefähr in dem Alter, in dem Laura jetzt ist und habe da den Oliver Pocher auf einer Veranstaltung kennengelernt." Doch bei einem reinen Kennenlernen soll es damals nicht geblieben sein. "Es ist dann nur zu einem Kuss gekommen, so einem Schmatzer", verrät die Dunkelhaarige.

Weil sie damals gerade volljährig war und der Blondschopf bereits Mitte 30, kann Yeliz es nicht verstehen, dass er sich über die Beziehung des Wendlers und seiner Teenager-Freundin lustig macht. "Ich war so jung und er so alt und deswegen finde ich das etwas übertrieben, was er da jetzt macht", urteilt sie.

Instagram / _yelizkoc_ Elton, Yeliz Koc und Oliver Pocher bei einem Event

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

