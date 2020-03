Kaia Gerber (18) zeigt gern, was sie hat! Die Tochter von Cindy Crawford (54) gehörte im letzten Jahr zu den meist gebuchtesten Models der Welt und konnte in der Branche bereits immense Erfolge verbuchen. Im Gegensatz dazu scheint sie in der Liebe weniger Glück zu haben: die 18-Jährige war mit Pete Davidson (26) zusammen, doch das junge Paar trennte sich im Januar nach einer kurzen Liebelei wieder. Seitdem geizt die brünette Beauty nicht mit ihren Reizen. Via Social Media präsentierte sie sich nun im sexy schwarzen Leder-Outfit.

Das Model teilt gerne Momente aus seinem erfolgreichen Leben mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem aktuellsten Foto posiert Kaia jetzt äußerst freizügig mit Model-Kollegin Mica Argañaraz im Umkleideraum der Modenschau von Saint Laurent. Das französische Mode-Label steckte das junge Model in einen knappen BH, einen langen Rock und Overknee-Stiefel: alles aus hautengem, schwarzem Latex. Dazu trug die 18-Jährige blutroten Lippenstift, goldenen Schmuck und die Haare zum kurzen Bob. Ganz schön heiß! Doch das ist nichts Neues. Erst letzte Woche präsentierte sie Ihr neues Tattoo fast nackt auf ihrem Social-Media-Profil, und im Januar teilte sie ein Unterwäsche-Bild aus ihrem Hotelzimmer mit ihren Fans.

Ob die 18-Jährige so etwa versucht, ihren Ex zurück zu erobern? Der US-Comedian plauderte kürzlich aus, dass er die Beziehung beendet habe, da es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen sei. Die beiden waren vor seinem Reha-Aufenthalt zusammen, erklärte er dem Radiomoderator Charlamagne Tha God in einem Interview.

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber, Model

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Januar 2020

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber, Model

