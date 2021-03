Marvin Muth will im TV durchstarten! Der Antiquitätenverkäufer zählt mittlerweile seit über einem Jahr zu den Experten bei Die Superhändler. Dort hat der Verkäufer offenbar Blut geleckt und will jetzt auch bei anderen Formaten mitmachen. Nach Ausstrahlung der Trödelsendung bekam der Braunfelser offenbar von mehreren Sendern Angebote. Im Promiflash-Interview hat Marvin nun verraten, in welchem TV-Format er bald zu sehen sein wird.

"Ich werde jetzt am 23. März auf Sat.1 ausgestrahlt, in der 'Gemeinschaftspraxis'", plauderte der Hobbyrapper aus. Bei welchen anderen Formaten er derzeit sonst noch im Gespräch ist, verriet er allerdings nicht. Marvin versicherte jedoch: "Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz lustige Folge und noch mal eine ganz neue Seite von mir, die man da sieht." Thematisiert würden seine ungewöhnlichen Vorlieben beim Essen, die er bereits im Netz zum Besten gab.

Anfang des Jahres gestand Marvin, dass er locker mal 15 bis 20 Burger verdrücke. Der Grund für seine besonderen Essgewohnheiten und warum er das alles mache, würden bald in der "Gemeinschaftspraxis" aufgelöst. "Damit will ich zeigen, ich bin nicht nur der Marvin, der 'Superhändler', sondern der Marvin kann auch andere Rollen spielen", erklärte er.

Instagram / marvinmuth_official Marvin Muth, "Die Superhändler"-Experte

