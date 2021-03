Marvin Muth wurde vor knapp einem Jahr als Antiquitätenverkäufer bei der Trödelsendung Die Superhändler bekannt. Doch der Händler ist nicht nur in der RTL-Sendung regelmäßig zu sehen, sondern widmet sich auch anderen TV-Formaten. Unter anderem wird er am 23. März bei "Die Gemeinschaftspraxis" über den Bildschirm flimmern. Doch hängt der Trödler nun seine "Superhändler"-Karriere an den Nagel? Im Promiflash-Interview hat Marvin verraten, worauf er sich beruflich künftig konzentrieren möchte.

Im Gespräch mit Promiflash hat der Hobbyrapper erklärt, dass er nicht für immer der "Superhändler" bleiben und vorerst seine Schauspielkarriere in den Mittelpunkt stellen möchte. "Natürlich steht jetzt die Schauspielerei im Fokus, weil ich da frisch angefangen habe und das auch lukrativ ist. Ich werde jetzt die ganzen TV-Angebote wahrnehmen, die ich bekomme, und verschiedene Seiten von mir zeigen", kündigte Marvin an. Er könne sich da besser entfalten und weiterentwickeln und strebe nun an, größere Rollen zu ergattern.

Ganz aufgeben will Marvin sein Antiquitätengeschäft aber nicht. "Das ist nach wie vor meine große Leidenschaft, das ist auch das, was ich immer weitermachen werde, weil das ein Teil von meinem Leben ist", so der Braunfelser. Da er damit aufgewachsen sei, würde sein Herz daran hängen. Mit der Schauspielerei wolle er sich jedoch ein zweites Standbein aufbauen.

Marvin Muth, "Die Superhändler"-Experte

Marvin Muth im Februar 2021

Marvin Muth im Januar 2021

