Denise Bröhl ist offenbar ein großer Fan von Melissas (24) neuer Liebe! Auf Love Island suchten die Damen noch beide nach dem Mann fürs Leben – sollten aber erfolglos bleiben. Für Melissa folgte nach der Show ein kurzer Flirt mit Pietro Lombardi (27), der aber schon bald im Sande verlaufen sollte. Ein paar Wochen später überraschte die Brünette dann aber mit einer frohen Botschaft: Sie ist offiziell vergeben – an Köln 50667-Darsteller Richard Heinze. Jetzt verriet ihre einstige Kuppel-Kumpanin Denise, was sie vom neuen Glück ihrer TV-Kollegin hält!

Im Interview mit Promiflash plauderte die Wimpern-Stylistin offen über ihre Gedanken zu Melissas Beziehung: "Ich finde die beiden ziemlich süß miteinander. Ich unterstütze das total!" Schon zur Dating-Zeit mit Pietro habe Denise immer auf ihrer Seite gestanden, denn: "Ich würde Melissa immer nur das Beste wünschen. Richard habe ich schon kennengelernt, das ist ein netter Kerl. Wir waren alle ein paar Mal etwas zusammen essen", schwärmte die Kölnerin. Sie hoffe daher umso mehr, dass Melissa in dem TV-Gesicht endlich ihren Traumprinzen gefunden hat.

Melissa und Denise stehen sich auch nach ihrer Teilnahme am Kuppelformat überaus nahe. Zwischen den beiden ist sogar eine richtig dicke Freundschaft entstanden. "Melissa ist ein super Herzensmensch und ich glaube, deswegen verstehen wir uns so gut. Wir wollen nie, dass Stress ist oder Streit entsteht und stecken dafür auch gerne zurück", erläuterte die Single-Frau das enge Verhältnis. Während Melissa mit diesen Qualitäten ihren Mister Right gefunden hat, befindet sich Denise allerdings nach wie vor noch auf der Partnersuche.

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Melissa an Silvester

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "Love Island"-Kandidatin



