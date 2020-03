Sie wartet immer noch auf ihren Mister Right! Im vergangenen Herbst begab sich Denise Bröhl auf Love Island auf die Suche nach der großen Liebe – leider erfolglos. Immerhin: In der TV-Show lernte sie ihren neuen Mitbewohner kennen. Mit Mischa Mayer wohnt die Kölnerin seit einiger Zeit zusammen. Zwar hatten Fans gemunkelt, dass zwischen den beiden etwas laufen soll, das Duo dementierte die Gerüchte aber rasch. Denise' aktueller Stand in Sachen Liebesleben sieht deutlich ernüchternder aus: Sie tut sich mit der Partnersuche extrem schwer!

Ihre Teilnahme an dem Kuppelformat habe damit allerdings nicht zu tun – verändert habe sich ihr Dating-Verhalten dadurch keineswegs. Via Social-Media seien es überwiegend Frauen, die ihre Bewunderung aussprechen würden. "Da ist kaum ein Mann dabei, der mich gerne kennenlernen würde", verriet Denise gegenüber Promiflash. Dabei sei sie eigentlich jederzeit offen für Date-Anfragen – ob via Instagram, auf der Straße oder über Kontakte im Freundeskreis. Doch wo liegt dann eigentlich das Problem? "Vorher war ich in einer langen Beziehung, das ist halt das Problem. Wir waren elf Jahre zusammen. Das war auch ein Grund, warum ich zu 'Love Island' gegangen bin, viele Leute in Köln haben immer noch gedacht, dass wir ein Paar sind." Dadurch würde sie allgemein schon weniger angesprochen werden. Und auch im weiteren Freundeskreis seien die Single-Männer deshalb oftmals ein Tabu: "Und da mein Ex-Freund auch ein großes Umfeld hat und viele Leute kennt, war das dann auch nochmal eine Nummer schwieriger."

Unverfängliche Affären oder ein Kennenlernen beim Feiern schließe Denise für sich aber eher aus. Sie könne nur etwas mit jemandem anfangen, wenn Gefühle im Spiel seien. Ein erneuter Datingshow-Versuch käme für Denise schon infrage – doch dann müsse ihr das Format auch gänzlich zusagen. "Aber vielleicht lernt man ja auch so jemanden kennen...", gab sich Denise hoffnungsvoll. Am liebsten wäre ihr dabei sogar ein ganz bestimmter Mann: "Da ist schon jemand, auf den ich ein Auge geworfen habe, sagen wir es mal so. Aber eine Prinzessin lässt sich erobern und erobert nicht ihren Prinzen", plauderte die Wimpern-Stylistin abschließend geheimnisvoll aus.

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl im März 2020

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise.loveisland2019 Reality-Star Denise Bröhl



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de