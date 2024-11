Danilo und Melissa bandeln bei "Love Island VIP" wieder an

Zwischen Melissa Damilia (29) und Danilo Cristilli (27) fliegen bei "Love Island VIP" doch noch die Funken. Während beide in den ersten Folgen mit anderen Promis am Anbandeln waren, kommen sie sich nun doch näher. "Ich mag sie, die Gespräche sind besser und sie ist irgendwie süß. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über Melissa spreche", schwärmt Danilo von der Tattoo-Liebhaberin und auch diese kann sich eine gemeinsame Zukunft offensichtlich vorstellen: "Wir wohnen gar nicht weit weg voneinander, wir können schwäbeln zusammen und wir können auch lachen".

Die beiden haben eine Vorgeschichte: In der dritten Staffel von Love Island verstanden sich die beiden blendend. Aufgrund von Danilos mangelnder Entscheidungsfreude scheiterte die Romanze 2019 jedoch. "Ich glaube halt, dass man sich so weiterentwickelt hat, dass man aus derselben Richtung kommt. Man könnte es halt jetzt besser machen", träumt Melissa. Für sie sei es schön, eine Person bereits zu kennen, da man so viel vertrauter miteinander sei. Bei der Paarungszeremonie ist es dann tatsächlich so weit: Danilo und Melissa vercoupeln sich.

Bevor Danilo sein Glück bei Melissa versuchte, bewies er Anstand und suchte das Gespräch mit seinem bisherigen Flirt Chiara Fröhlich (26). "Ich finde dich sehr, sehr süß. Du bist wirklich eine bildhübsche Frau, aber bei mir ist der Funke nicht übergesprungen", gesteht er der Ex-Freundin von Lukas Baltruschat (30). Chiara zeigt sich von Danilos Verhalten beeindruckt: "Er hat eigentlich genau das gemacht, was Frauen immer von Männern wollen: Dass sie ehrlich sind, dass sie kommunizieren und einfach sagen, was Sache ist."

RTLZWEI Melissa und Danilo bei "Love Island" 2019

RTLZWEI / ITV Studios Germany Chiara Fröhlich, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

