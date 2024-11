Diese spicy Beichten kommen bei "Love Island VIP" ans Licht

Geheimnisse haben bei Love Island VIP keine besonders lange Haltbarkeit. In einem Spiel müssen die Realitystars anonyme Beichten vorlesen und diese dem korrekten Sünder zuordnen – dabei kommt so manches pikante Detail ans Licht. Gigi Birofio (25) verlor zum Beispiel bei einer Hausparty den Hund seines besten Kumpels. Um sein folgenschweres Missgeschick zu vertuschen, organisierte der TV-Casanova eine ähnliche Fellnase aus dem Tierheim. Der Schlamassel fiel jedoch auf, als das Original einen Tag später wieder auftauchte. Auch Melissa Damilias (29) Geheimnis sorgt für erstaunte Gesichter: Die einstige Bachelorette enthüllt, dass sie zwar eigentlich nur auf Männer steht, aber trotzdem schon mal mit einer Frau intim wurde.

Leandro Fünfsinn erntet mit seiner Beichte Lacher. Der Teilnehmer der letzten Love Island-Staffel dachte, er sei nach einer Party mit keiner Geringeren als Dua Lipa (29) in der Kiste gelandet. Am nächsten Tag musste er enttäuscht feststellen, dass die Frau neben ihm gar nicht die echte Sängerin war. Yeliz Koc (31) bleibt relaxt: "Jetzt hat er mich und ich bin der Hauptgewinn." Doch nicht jeder der Islander ist ein Fan des lustigen Spiels. Yasin Mohameds (33) Auserwählte Sophie Imelmann (28) erklärt besorgt: "Ich glaube, ich möchte nicht unbedingt jedes Geheimnis von Yasin wissen, das bereitet mir nur Kopfschmerzen." Dennoch bleibt es ihr nicht erspart, denn der Realitystar steht zu seinem Geheimnis. Nach einer wilden Nacht im Klub suchte er ein stilles Örtchen für ein Schäferstündchen mit seiner Eroberung des Abends – schließlich wurde er in der Mensa eines benachbarten Seniorenheims fündig.

Auch Chiara Fröhlich (27) zieht eine lange Miene. Die Prominent getrennt-Bekanntheit wurde in der Vergangenheit von ihrem Ex-Freund Lukas Baltruschat (30) betrogen. Dass nun ausgerechnet ihr Insel-Flirt Patrick Fabian (37) enthüllt, dass er schon mal versucht hat, einen Seitensprung zu vertuschen, passt ihr gar nicht. "Da schwingt bei ihr sicherlich die Angst mit: 'Hey, wenn er das einmal gemacht hat, macht er das noch mal'", befürchtet sie.

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTLZWEI Leandro Fünfsinn und Yeliz Koc bei "Love Island VIP"

RTLZWEI Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

