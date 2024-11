Melissa und Danilo verkünden bei "Love Island VIP" ihr Aus

Zweiter Versuch, gleiches Ergebnis: Auch bei Love Island VIP schaffen es Danilo Cristilli (28) und Melissa Damilia (29) nicht, zueinanderzufinden. Bei einem gemeinsamen Date fassen sich die beiden ein Herz und stellen fest: Die Kommunikation zwischen ihnen funktioniert einfach nicht. Der gelernte Fitnesskaufmann fühlt sich unverstanden, Melissa braucht einen Mann, "der weiß, was er will" und wünscht sich mehr Nähe. "Wir können uns gegenseitig nicht das geben, was der andere braucht", erklärt die Influencerin offen. Danilo kann ihr nur zustimmen: "Wir sind zu unterschiedlich."

Trotzdem bereut Melissa das erneute Kennenlernen nicht: "Ich bin froh, dass wir es nochmal probiert haben, aber wir beide, das hätte sich nicht entwickeln können." Kandidat Yasin (33) brachte es schon einen Tag zuvor auf den Punkt, als er feststellte: "Ich glaube, die reden einfach stark aneinander vorbei." Und auch die beiden sind sich einig – sie haben es verdient, jemanden kennenzulernen, der besser zu ihnen passt. "Ich wünsche ihm alles Glück", betont Melissa versöhnlich. Beide kehren im Anschluss an ihr Rendezvous als Singles zurück in die Villa.

Bereits in Staffel drei von Love Island hatten die beiden ein Auge aufeinander geworfen – doch damals fiel es Danilo schwer, sich zwischen Melissa und Islanderin Dijana (30) zu entscheiden. Am Ende nahm die spätere Bachelorette ihm die Entscheidung ab. Sie "entkuppelte" sich selbst von dem ehemaligen Köln 50667-Darsteller und beendete damit die komplizierte Dreiecksbeziehung.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, ehemalige Bachelorette

RTL2 Danilo Cristilli bei "Love Island VIP", 2024

