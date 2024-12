Melissa Damilia will es an Silvester richtig krachen lassen

Melissa Damilia (29) hat für Silvester einen ganz bestimmten Plan. Was dabei nicht fehlen darf: Freunde, gutes Essen und Wein. Der Realitystar wird zu einem Silvester-Gala-Dinner in einem ihrer Lieblingsrestaurants gehen. "Die halten unsere Lautstärke nämlich ziemlich gut aus", verriet die Influencerin vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Melissa würde sich besonders darauf freuen, dort neue Leute kennenzulernen. Mit ihnen würde der Social-Media-Star auch gerne das ein oder andere Tänzchen wagen.

Für den perfekten Silvesterabend braucht es natürlich auch einen glamourösen Look. Dafür hat sich die einstige Bachelorette extra neue Kleidung bestellt. Den fertigen Look wird sie ihren Followern präsentieren, die es schon gar nicht erwarten können. Vor wenigen Wochen erst bezauberte die Beauty bei den Reality Awards in einem funkelnden Abendkleid. Ihre Fans kamen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. "So wunderschön" und "Du siehst unglaublich aus", lauteten nur zwei der Komplimente unter ihrem zauberhaften Schnappschuss. Ob Melissas Silvesteroutfit ebenfalls glitzern und funkeln wird, bleibt abzuwarten.

Für Silvester sollen aber nicht nur Melissas Outfit strahlen, sondern auch ihre Zähne. Dafür geht es für Melissa in die Türkei. Dort will die Love Island VIP-Kandidatin einen Eingriff machen lassen. "Ich mache mir die Veneers der oberen Reihe neu, da sich meine Verbindungsstellen verfärbt haben", erklärte das Reality-Sternchen in ihrer Instagram-Story. Das Ergebnis soll dennoch natürlich aussehen. Melissa versicherte: "Ich lächle euch also nicht bald mit Klaviertasten an, wenn alles fertig ist."

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

Instagram / melissadamilia Realitystar Melissa Damilia, Augst 2024

