Absicht? Melissa Damilia und Danilo haben das gleiche Tattoo

Liebestechnisch hat es bei Melissa Damilia (29) und Danilo Cristilli (28) auch beim zweiten Versuch nicht geklappt. Obwohl sie als Paar also wohl nicht zusammenpassen, können die beiden Realitystars nicht bestreiten, dass sie ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben. Nicht nur, dass sie beide aus Schwaben kommen, sondern schon zu Beginn von Love Island VIP stellten sie fest, dass ihre Hunde beide auf den Namen Diego hören. Damit aber nicht genug: Nun fiel ihnen auch noch auf, dass sie das gleiche Tattoo haben! "Und wusstet ihr, dass Danilo mir nicht nur beim Hundenamen nachgemacht hat – sondern auch das Tattoo", schrieb Melissa zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem beide ihr Bein in die Kamera halten und jeweils ein minimalistisches Wellen-Tattoo präsentieren.

Tatsächlich ist es genau das gleiche Motiv, mit dem die beiden Social-Media-Bekanntheiten ihre Haut zieren. Sogar für eine ähnliche Stelle haben sie sich entschieden: Melissa trägt es am Knöchel, der Italiener ein wenig weiter oben auf dem Schienbein. Da Danilo der 29-Jährigen den Körperschmuck ja angeblich "nachgemacht" haben soll, scheint es so, als ob sie das kleine Kunstwerk schon länger als er auf ihrem Körper trägt. Ob Danilo das bei der Wahl des Motivs bewusst war und ob er sich deswegen dafür entschieden hat, weiß wohl nur der 28-Jährige selbst.

2019 trafen die ehemalige Bachelorette und der gelernte Fitnesskaufmann in der dritten Staffel von Love Island das erste Mal aufeinander. Bereits damals verstanden die beiden sich blendend. Da sich Danilo aber nicht so richtig festlegen konnte, scheiterten sie als Couple. Bei ihrem Wiedersehen in der VIP-Edition knisterte es erneut. Letztendlich mussten sie aber beide feststellen, dass das Interesse nicht reicht, um echte Gefühle aufzubauen. "Wir können uns gegenseitig nicht das geben, was der andere braucht", sprach es die Influencerin in einem klärenden Gespräch aus. Danilo stimmte ihr zu und gestand sich ein: "Wir sind einfach zu unterschiedlich."

Instagram / melissadamilia Melissa Damilias Tattoo

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Reality-TV-Star

