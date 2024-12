Melissa Damilia lässt sich Veneers in der Türkei erneuern

Für Melissa Damilia (29) geht es in die Türkei. In ihrer Instagram-Story klärt das Realitysternchen seine Fans über den Hintergrund der Reise auf. "Ich mache mir die Veneers der oberen Reihe neu, da sich meine Verbindungsstellen verfärbt haben", schreibt sie. Da sie die Ergebnisse der Zahnärzte in Deutschland nicht überzeugt hätten, habe sich die einstige Bachelorette einen Anbieter in der Türkei ausgesucht. "Hier habe ich den Eingriff innerhalb von einer Woche hinter mir", freut sich Melissa.

Bei der Maßnahme handele es sich jedoch nicht um einen reinen Beauty-Eingriff, wie Melissa klarstellt. "Ich bin Knirscher. Meine Zähne sind teils abgebrochen und haben sich selbst abgeschliffen", schildert die Influencerin. Daher habe sie sich bereits vor einiger Zeit im Oberkiefer für die keramischen Verblendplatten entschieden – ihre untere Zahnleiste sei hingegen noch im Originalzustand. "Ich habe mich ebenso für mein natürliches Zahnweiß entschieden, ich lächele euch also nicht bald mit Klaviertasten an, wenn alles fertig ist", scherzt die Brünette.

In der Vergangenheit hatte Melissa nicht immer Glück mit Schönheitseingriffen. Im vergangenen Jahr ließ sich die Love Island VIP-Kandidatin bereits zum zweiten Mal die Brust operieren. Ihr Ziel bei dem Eingriff war es, ihre Oberweite zu verkleinern – diese war nämlich aus Versehen zu groß geraten. "Diese Größe wollte ich damals nicht. Der Arzt hat ohne meine Zustimmung das größere Implantat eingesetzt", erzählte sie damals im Netz und betonte: "Ich freue mich so auf eine kleinere Brust."

Melissa Damilia, TV-Bekanntheit

Melissa Damilia, Influencerin

