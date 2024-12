Vergeben? "Love Island VIP"-Melissa schießt gegen Wilson

Bei der finalen Zeremonie von Love Island VIP mischen nicht nur die drei letzten Final-Couples mit: Auch die bisher ausgeschiedenen Kandidaten werden von Moderatorin Sylvie Meis (46) noch einmal unter die Lupe genommen, darunter Melissa Damilia (29) und ihr Villa-Flirt Wilson. Sylvie möchte wissen, ob die beiden ihre Kennenlernphase nach der Sendung intensivieren wollen. Zunächst hadert Melissa, gibt dann aber eine gepfefferte Antwort: "Ich glaube, es ist schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man außerhalb jemanden hat, der auf einen wartet."

Während die anderen Kandidaten erstarrt und mit offenen Mündern dasitzen, hakt die Moderatorin genauer nach. Mit-Kandidatin Aurelia Lamprecht eilt der Brünetten daraufhin zur Hilfe und plaudert aus: "Als wir draußen waren, hat er sie komplett ignoriert und nicht mehr beachtet." Wilson weist diese Vorwürfe von sich und erklärt, Melissa zugewandt: "Am nächsten Morgen habe ich mit dir kommuniziert. Da habe ich gesagt: 'Schau mal, ich war in der Villa schon hin- und hergerissen [...].' Dann habe ich gesagt, [...] dann lasse ich es lieber." Doch an dem Punkt platzt es auch aus Gigi Birofio (25) heraus – dieser wirft die Behauptung in den Raum: "Wilson ist mit meiner Ex zusammen." Auch das soll laut Wilson nicht der Wahrheit entsprechen: "Hä, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. So eine Aussage kommt jetzt aus dem Nichts."

Es ist nicht das erste Mal, dass spekuliert wird, ob der einstige Are You The One?-Teilnehmer und Gigis Ex-Partnerin Dana Feist ein Paar sind. In Interviews beteuern die beiden jedoch vehement, dass sie nur gute Freunde seien. Eine Romanze würden sie aber nicht ausschließen. Als Promiflash Wilson auf der Halloween-Party von Denise Merten traf und wissen wollte, ob die Chance auf die große Liebe zwischen den beiden besteht, erklärte er vielsagend: "Ich bin offen. Wir haben ja Kontakt."

RTLZWEI / ITV Studios Germany Gigi Birofio, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

