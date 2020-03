Feiert David Schwimmer (53) ein Liebes-Comeback? Der Friends-Star hatte 2007 Zoe Buckman (34) in einem Londoner Club kennengelernt. Kurze Zeit danach waren der Schauspieler und die Fotografin zusammengekommen, hatten drei Jahre später nur wenige Monate nach ihrer Verlobung geheiratet. Doch ihr gemeinsames Glück sollte nicht ewig währen: 2017 hatten sich die Eltern von Töchterchen Cleo getrennt. Doch haben sie wieder zusammengefunden? Zumindest wurden die beiden nun zusammen gesichtet!

Daily Mail veröffentlichte Paparazzi-Aufnahmen, die David und Zoe am Dienstag bei einem Spaziergang in New York zeigen. Mit Kaffee in der Hand bummeln sie durch die Stadt und wirken dabei überaus vertraut. Haben sich hier Freunde getroffen oder ehemalige Verliebte, die einen Neustart versuchen? Klar ist auf jeden Fall, dass sie auch nach ihrer Trennung ein inniges Verhältnis zueinander haben. In einem Statement hatten sie damals betont, dass sie noch immer Freunde seien.

Allerdings sprechen Gerüchte gegen eine Reunion: So hatte ein Insider im vergangenen November gegenüber Us Weekly behauptet, dass David mittlerweile eine 29-Jährige date. Die beiden sollen sich in einer Bar kennengelernt haben. Die Romanze wurde bisher jedoch nicht bestätigt.

Anzeige

Getty Images Zoe Buckman 2017 in New York

Anzeige

Getty Images David Schwimmer und Zoe Buckman 2016 in Los Angeles

Anzeige

LRNYC / MEGA David Schwimmer, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de