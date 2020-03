Wer könnte hinter diesem The Masked Singer-Kostüm stecken? Ab dem 10. März geht der Ratespaß wieder los: Wie bereits im vergangenen Jahr, werden auch in der zweiten Staffel der beliebten ProSieben-Show Prominente kostümiert auf der TV-Bühne performen. Doch auf welche Outfits dürfen sich die Zuschauer dieses Mal freuen? Nachdem die ersten Looks bereits vor einigen Wochen enthüllt wurden, wurde nun ein weiterer preisgegeben!

"The Masked Singer" postete jetzt auf Instagram ein Video eines silbernen Roboters. Der wirkt zierlich, trägt Schuhe mit Absatz und hat sechs Schläuche am Kopf befestigt, die stark an lange Haare erinnern. Die Fans sind deshalb überzeugt davon, dass hinter der Kostümierung eine Dame stecken muss: "Ist auf jeden Fall vom Körperbau her schon mal eine Frau", schrieb eine Userin entschieden. Eine andere erklärte: "Es muss eine Frau sein, da sie High Heels trägt."

Neben dem Roboter werden ab Mitte Mai außerdem ein Faultier und ein Chamäleon auf der Show-Bühne stehen. Zu Letztem wurde in einer ProSieben-Pressemitteilung bereits verraten: "Das Chamäleon in seinem grünen, schillernden Pailletten-Anzug ist ein echtes Showtier und verwandelt die Bühne zum Dancefloor."

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

ActionPress Gil Ofarim als Grashüpfer im Finale von "The Masked Singer"

The Masked Singer Matthias Opdenhövel mit zwei neuen "The Masked Singer"-Kostümen



