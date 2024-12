Diese beiden "The Masked Singer"-Kandidaten sind im Finale

Nun steht es fest: Der Panda und der Pirat stehen im diesjährigen The Masked Singer-Finale! Das überdimensionale Kuscheltierchen konnte die Zuschauer in Runde zwei mit seiner Performance von Christina Aguileras (44) "Hurt" überzeugen. Der Pirat gab sein Gesangstalent mit "Locked Out Of Heaven" von Bruno Mars (39) zum Besten. Die zwei dürfen also in einer dritten Runde noch mal zeigen, was in ihnen steckt – und zu guter Letzt auch noch enthüllen, wer in ihnen steckt!

Zur Freude der Zuschauer: "Ja! Der #Panda und der #Pirat!" und "Finde ich gut, dass der Pirat weiter ist. Hoffentlich gewinnt er. Aber Panda auch großartig", lauten die Kommentare der Social-Media-User auf X. Der Großteil bringt zum Ausdruck, dass sie mit der Performance der Qualle nicht zufrieden waren. "Qualle war leider einfach zu langweilig. Wie Rea meinte... nicht nur Gesang zählt", merkt beispielsweise ein "The Masked Singer"-Fan an.

Für die Qualle geht "The Masked Singer" also in Runde zwei des Finales zu Ende. Doch welcher Star versteckte sich unter dem Kostüm? Die Jury vermutete unter anderem, dass es sich bei der Person hinter der Maske um Maite Kelly (45) handelte. Auch die Zuschauer vermuteten in der Joyn-App die "An Angel"-Interpretin, brachten jedoch auch ihre Schwester Patricia Kelly (55) zur Sprache. Doch nichts da: Keine Geringere als Mandy Capristo (34) versteckte sich hinter dem Kostüm! "Vielen, vielen Dank, ich bin… Ich glaube, ich muss erst mal zu mir kommen. Unglaublich, alles drumherum", schwärmte die Sängerin von ihrer Teilnahme, bevor sie noch ein letztes Mal den Song "How Do I Live" von LeAnn Rimes (42) performte.

Joyn/Willi Weber Die Qualle im "The Masekd Singer"-Finale

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

